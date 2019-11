Para não morrer, homem ferido com golpes de faca por facção foge nadando pelo Rio Acre

O presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica, Ivanilson Oliveira de Jesus, de 31 anos, foi ferido com uma facada nas costas na tarde desta terça-feira (12) após ser raptado por membros da facção Bonde dos 13 (B13) e levado para ser interrogado pelo tribunal do crime no bairro Taquari, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Ivanilson estava a caminho da casa de sua irmã no bairro Taquari para lhe passar um recado, quando foi abordado por membros da facção Bonde dos 13, que o raptaram e o levaram até às margens do Rio Acre para matá-lo. O homem foi interrogado pelo tribunal do crime e em seguida foi ferido com uma facada nas costas e após uma distração dos criminosos a vítima conseguiu cair dentro do Rio Acre e mesmo ferido fugiu nadando até a região do bairro Cadeia Velha. A vítima foi resgatada por populares próximo ao supermercado Varejão Popular.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu Ivanilson ao Pronto Socorro de Rio Branco. De acordo com os paramédicos do Samu, o corte nas costas de Ivanilson foi muito profundo e o seu estado de saúde é grave.

Policiais Militares estiveram no local e em seguida seguiram até a Delegacia para registrar a ocorrência.

O caso será investigado pelos agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).