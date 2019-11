No Acre, bancários prometem greve para barrar MP que aumenta jornada de trabalho

Uma Medida Provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro nessa segunda-feira, 11, incomodou a classe dos trabalhadores bancários no Acre. Isso porque a medida altera a legislação trabalhista dos bancários e faz com que as agências bancárias abram as portas em pleno funcionamento aos sábados.

Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários no Acre, Eudo Rafael, a categoria pretende se mobilizar contra a medida. “Vamos pressionar os deputados federais para, no mínimo, expressarmos nossa insatisfação com eles, pois em grande maioria votam sempre a favor do governo e contra o povo trabalhador”, diz o sindicalista.

Conforme Rafael, as mobilizações já devem iniciar ainda esta semana. “Com distribuição de materiais explicativos, reuniões nos locais de trabalho e até paralisações de agências”. De acordo com a categoria, se o governo federal ainda persistir com a Medida Provisória, “podemos deflagrar greve”, afirma o presidente do sindicato.

A alteração na legislação define que apenas os caixas de bancos terão direito a jornada de trabalho de seis horas diárias. Qualquer outro cargo terá expediente normal, de oito horas por dia. Hoje, a jornada de trabalho dos bancários é de seis horas diárias (30 horas semanais). Por se tratar de uma medida provisória, as regras já estão em vigor, mas ainda precisam passar por votações no Congresso.