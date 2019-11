Ministro confirma Termo de Cooperação Técnica com o Acre para garantir integração com o Peru

Ação “Fortalecendo o Futuro” é idealizada pelo Movimento Mulheres Progressistas e acontece simultaneamente em mais de 20 estados

A senadora Mailza Gomes, presidente do Progressistas-AC, que está a frente do projeto de incentivo a candidaturas femininas do partido no Acre disse no evento de filiação “Fortalecendo o Futuro”, organizado pelo Mulheres Progressistas nesta segunda-feira, 11, em Rio Branco, que está disposta a ampliar e fortalecer ainda sigla em todos os municípios e intensificar a participação de mulheres na política. Conduzidos pela parlamentar, o partido em promovido filiações em todo o estado no mês de novembro já visando as eleições de 2020. No evento, cerca de 300 pessoas se filiaram a PP.

O evento político, preparado para milhares de militantes, contou com a presença do Governador Gladson Cameli, da primeira-dama, Ana Paula Cameli, deputados estaduais Nicolau Junior, presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Gerlen Diniz e José Bestene, da ex-governadora Iolanda Fleming, além de prefeitos de todo o estado, vereadores, lideranças dos 22 municípios e secretários estaduais. Mais de 1500 pessoas estiveram presentes.

“O Progressistas se fortalece ainda mais no Acre com a vinda desses novos filiados. Nós acreditamos em um país construído com a sensibilidade, a firmeza e a garra da mulher brasileira e o nosso partido tem se fortalecido e incentivado a participação feminina na política. O movimento Mulheres Progressistas no Acre vem trabalhando fortemente em todo estado e é possível sim participar da política brasileira. Vamos juntas mudar a história e fazer valer a firmeza, capacidade das mulheres acreanas na política pelo nosso país”, disse Mailza bastante emocionada. Mailza reiterou que os novos filiados chegam para ajudar a construir um grande partido no nosso estado do Acre.

O governador Gladson Cameli destacou que os encontros, realizados em todas as regiões do Estado no comando de Mailza Gomes fortaleceram o PP em todo o estado . “O Progressistas está cada mais forte e pronto para participar das eleições municipais do ano que vem”, afirmou.

O encontro de filiações aconteceu no do Hotel Terra Verde em Rio Branco.

Participaram comitivas de diversos municípios do Estado com a finalidade de ver de perto um novo projeto para o Acre. Dentre os novos filiados, destacam-se Dra. Paula Mariano, a porta-voz do Governo do Acre, Mirla Miranda, engenheiro civil Tião Fonseca, Fabiano Oliveira, Isnailda Cândido, Lana Vaz, Rutênio Sá de Oliveira, Márcio Mourão, a advogada Gracileide Bacelar e a empresária Adelaide Fátima.