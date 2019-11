Governador elogia ação do GEFRON e PM de Cruzeiro do Sul que matou dois traficantes

O governador Gladson Cameli elogiou a primeira ação do Grupo Especializado de Fronteira (GEFRON) na região do Juruá, que junto com a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, matou dois traficantes no Rio Juruá, no último sábado (9)

Ele disse que daqui para frente, a atuação das polícias locais, com reforço do GEFRON, Polícia Federal e Exercito, será implacável com o crime organizado no Acre.

Cameli anunciou a chegada da equipe do Departamento de Narcóticos da Policia dos Estados Unidos, na próxima quarta-feira, 20, em Rio Branco, para capacitar as forças de segurança do Acre. “Quero dizer que acabou a brincadeira. Não incentivo à violência, mas o cidadão de bem, merece ter tranquilidade. Teremos 127 viaturas novas, helicópteros e em breve equipes treinadas pelos americanos. Eu não estou brincando não,” esclareceu.