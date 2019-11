Gladson exonera Paulo Wadt do cargo de Secretário de Produção e Agronegócio

Depois de ter se lançado pré-candidato a prefeito de Sena Madureira nas próximas eleições, o deputado estadual Gerlen Diniz (Progressistas) pode estar analisando a proposta de se lançar a prefeitura da capital acreana, Rio Branco. Questionado pelo ac24horas, o parlamentar não descartou a hipótese e disse ainda que está à disposição do PP para atender as determinações do partido.

“Sou soldado do partido. Atuarei onde melhor contemplar os anseios dos progressistas e do governo”, revelou Diniz. Tudo indica que a situação, antes tida como boato, tem sim um fundo de verdade. Nos bastidores da política local, já se comenta o fato inusitado de o deputado, que já anunciou sua pré-candidatura em Sena Madureira, inclusive em entrevista à Rádio Difusora do município, agora estar pleiteando uma eleição na capital.

Gerlen já disse que o PP terá chapa própria e deve disputar com a meta de eleger o maior número possível de vereadores em Sena. O deputado também falou que iria estar mais presente no município.

Diniz é um dos parlamentares da base do governo empenhados na elaboração da Reforma da Previdência no Acre. “Estamos trabalhando muito, com a ajuda dos sindicatos, estamos encontrando um caminho onde o Estado possa reformar sua previdência, garantindo que pensionistas e aposentados continuem recebendo seus benefícios”, disse o deputado.