Gerlen Diniz diz que instalaram o terror e fake news por falta de informação na reforma

Depois de se equilibrar na corda bamba durante muitos meses, finalmente Paulo Wadt caiu.

O governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 12, a exoneração de Paulo Wadt do cargo de Secretário de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA).

A demissão já era esperada. Sem conseguir mostrar os resultados em um governo que tem no agronegócio sua grande aposta para a retomada do crescimento da economia acreana e ter rompido relações com a deputada federal Mara Rocha (PSDB), que o havia indicado ao cargo, a exoneração não é nenhuma novidade.

Aliás, Wadt ainda demorou mais na função por conta de algumas rusgas entre o governador Gladson e a parlamentar tucana. Com a retomada da boa relação política entre os dois, a queda era uma questão de tempo.

Como o ac24horas já havia anunciado, quem assume a SEPA, a nomeação também já foi publicada, é o médico veterinário Edvan Maciel. O novo gestor é servidor de carreira do Estado e vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac) e conta com a simpatia de boa parte dos representantes do setor produtivo acreano.