Feriado prolongado será de temporais com raios e queda de granizo, alerta Davi Friale

O “Mago do Tempo”, Davi Friale, divulgou um alerta no final da tarde desta terça-feira (12) a população do Acre que, haverá nesta quinta-feira (14) e sexta (15), chuvas intensas, com temporais, muitos raios, ventanias e queda pontual de granizo.

O acumulado de chuvas pode passar de 100mm no Acre, principalmente em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e municípios próximos.

Em seu boletim, Friale alerta para o perigo, em especial aqueles que residem em áreas vulneráveis de rápida inundação de ruas, queda de galhos e árvores e destelhamento de edificações. Ele alerta ainda do perigo dos raios.

“Nossas estimativas são de que, entre esta quarta-feira (13) e o próximo domingo (17), o acumulado de chuvas no centro, leste e sul do Acre e regiões próximas supere 100mm, podendo, em alguns pontos, ficar perto de 200mm, devido às condições atmosféricas extremamente favoráveis a precipitações volumosas nos próximos dias”, alertou Friale.

As intensas chuvas que ocorreram nas últimas 48 horas provocarão uma rápida e acentuada subida do nível do rio Acre, devendo passar de 5m, em Rio Branco, até este sábado (16). Na tarde desta terça-feira (12), o nível do rio Acre, em Rio Branco, já estava em 3,9m.