Edvaldo propõe Comissão da Aleac para acompanhar estudantes na Bolívia

O site do SENAI/AC (senaiac.org.br) já está com inscrições abertas para o processo seletivo do programa Jovem Aprendiz 2020. Para validar a inscrição, as empresas cotistas deverão enviar às unidades do SENAI ofício ou carta de encaminhamento com o nome completo dos candidatos indicados a aprendiz, curso e turno, devidamente assinado. Na manhã desta segunda-feira, 11 de novembro, gestores da instituição estiveram reunidos com representantes de empresas para tratar sobre o tema no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC).

Também estiveram presentes no evento representantes do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ/AC), na pessoa da juíza-auxiliar da Presidência e titular da Vara de Penas de Medidas Alternativas e Audiências de Custódia, Andréa Brito; e do Ministério Público do Estado (MPAC), a promotora de Execução de Medidas Socioeducativas, Vanessa Muniz, que fizeram um trabalho de sensibilização para que as empresas presentes abrissem oportunidade para jovens usuários do Sistema Socioeducativo, ou vítimas do trabalho infantil, ajudando a deixá-los longe da vulnerabilidade social e da criminalidade.

O diretor regional do SENAI, João César Dotto, explicou sobre o programa Aprendizagem em Ação, em parceria com esses órgãos. “Temos vários exemplos da transformação que a educação faz com esses jovens. Esse programa tem uma série de etapas e de responsabilidades. E quero destacar uma, que é o reconhecimento que será feito às empresas cotistas com o selo ‘Empresa Amiga do Jovem Aprendiz’”, informou. Um exemplo é o aluno do curso de desenhista da construção civil, do Instituto SENAI de Tecnologia (IST), Pablo William Alencar da Silva, 19, que contou sua história de vida, emocionando o público presente.

RESPONSABILIDADE – Funcionária há 48 anos da Indústria de Biscoitos Miragina, a chefe de RH da empresa, Fátima Brasil, elogiou não só o Programa Jovem Aprendiz, como também a seriedade com que o SENAI trabalha e presta atendimento às empresas.

“Esta instituição tão responsável do Sistema S, que tem um quadro de funcionários de uma extrema importância, merece o nosso abraço. Sou muito exigente, mas sempre fui atendida de maneira muito especial pelo SENAI. Também sou muito exigente com os jovens aprendizes, desconto todas as faltas e faço questão de saber por que faltaram. Esse programa é maravilhoso. Além de obedecer a lei, criamos afinidade com o SENAI e com o Ministério do Trabalho e isso é muito importante para o empresário, pois temos mais abertura para o diálogo. Só tenho a agradecer por isso”, finalizou.