“Chumbo e sangue na fronteira”: estudante lança romance policial ambientado no Acre

O estudante Elias Pedroso, que cursa Tecnologia em Logística no Instituto Federal do Acre (Ifac), vai lançar um livro de ficção nesta quarta-feira (13). O evento será no auditório do campus Rio Branco, a partir das 19h.

O livro intitulado “Chumbo e sangue na fronteira” é um romance policial ambientado no Acre. A obra conta a história de uma jovem policial chamada Letícia que investiga uma morte e descobre uma trama que vai colocá-la na mira de uma perigosa organização criminosa.

“Me inspirei no cotidiano, mas o livro tem um pouco de fantasia. Me baseei em algumas histórias policiais americanas. Sempre gostei de literatura, principalmente de livros de mistério. Agatha Christie é minha autora predileta”, comenta.

O livro foi publicado pela Sociedade Literária Acreana e estará sendo vendido no dia do lançamento. A obra também poderá ser adquirida no site clubedeautores.com.br ou diretamente com o autor.