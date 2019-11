Acre cresce no Índice de Oportunidades da Educação 2019 e passa média nacional

O Progressistas, partido do governador Gladson Cameli e da senadora Mailza Gomes, realizou na noite dessa segunda-feira, 11, em Rio Branco, o ato de filiação partidária “Fortalecendo o Futuro”, que filiou mais de cem novas mulheres ao partido.

Durante o evento, Cameli afirmou que o partido terá candidatura a prefeito em todos os municípios acreanos. “Não vamos ser vice de ninguém”, ressaltou. O ato foi liderado pela presidente regional da sigla no Acre, senadora Mailza Gomes, que destacou a importância do evento.

A presidente regional do PP no Acre, Mailza Gomes, disse que acredita em um país construído com a sensibilidade, a firmeza e a garra da mulher brasileira. “E o nosso partido tem se fortalecido e incentivado a participação feminina na política. Aos novos filiados, sejam bem vindos. Estamos juntos na busca de um Acre melhor”.

Ao lado do governador Gladson Cameli, da primeira-dama Ana Paula Cameli, deputados estaduais Nicolau Junior, Gerlen Diniz, José Bestene e toda a família Progressistas, foi uma alegria enorme estar com vocês e ver que nosso time cresce cada dia mais e mostra forças para as eleições 2020. Estamos prontos para esse grande desafio.

Na ocasião, Gladson relembrou sua trajetória política até alcançar o governo do Acre. Ao lado dos deputados estaduais Nicolau Júnior, José Bestene e Gerlen Diniz, Cameli afirmou que passa um filme em sua cabeça sempre que lembra o que o partido passou até o dia de hoje.

“Não tem um só dia que eu não acorde com alegria e saber que eu tenho o que fazer. Sabia que não ia ser fácil, mas esse momento difícil é só é uma fase e já está passando”, disse o governador em menção aos dias de conflito em sua gestão. Ele ainda pediu que o partido e seus filiados valorizem o momento que o PP vive ao ter chegado ao governo.