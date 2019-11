Termina prazo dado pela Justiça para que o governo transporte recém-nascida em UTI

Sabendo o quão importante é poder contar com um programa eficiente em gestão de recursos humanos dentro das empresas, o Grupo Recol valoriza um quadro de colaboradores totalmente qualificado, por isso sempre está em busca de criar e projetar novos talentos. Desta vez, a Gestão de Talentos lançou mais um produto de desenvolvimento, o Programa ‘Trainee 2020’. Uma seleção voltada para formação de líderes. A ideia é recrutar talentos da região para que futuramente ocupem cargos de liderança nas empresas integradas.

A proposta é garimpar jovens diferenciados, proativos, com alto potencial de desenvolvimento, espírito de liderança, orientação nata para resultados e com intensa energia competitiva. Com duração de dois anos, o programa, que é semelhante a um ‘programa de estágio’, oferece 4 vagas e vai selecionar pessoas proativas, comprometidas com a qualidade do trabalho, focadas no negócio, que sejam obstinadas por resultados, tendo um perfil de gostar de superar desafios diariamente, almejando crescimento e sucesso dentro das empresas relacionadas.

Rafael Giupponi, responsável pela Gestão de Talentos do Grupo, diz que todo trabalho deste setor é executado através do desenvolvimento dos programas de aprendizes, estagiários e trainees.

“O Grupo Recol hoje é referência no mercado por valorizar essa política de liderança. Trabalhamos para projetar pessoas e simultaneamente as empresas integradas ganham projeção. O Programa Trainee é importante porque conseguimos formar profissionais com conhecimento dos nossos negócios, podendo futuramente posicionar eles para assumirem cargos de liderança nas empresas do Grupo. Descobrir novos talentos e desenvolvê-los é um dos nossos pilares”, explica.

Para participar da seleção os candidatos precisam ter sido graduados no período de dezembro de 2017 a dezembro de 2019 nos cursos de Administração, Logística, Economia e Engenharia (com coeficientes de rendimento igual ou superior a 7). As inscrições podem ser feitas através do envio do Currículo Vitae juntamente com histórico acadêmico para o e-mail [email protected]

O processo seletivo será composto por duas etapas: on-line e presencial, por esta razão é importante que os candidatos estejam atentos aos contatos telefônicos e via e-mail.

Mas o que vão fazer os trainees selecionados?

Após todo processo, os trainees vão trabalhar na área de gestão, desenvolvendo projetos de melhoria, redesenhando processos, gerenciando rotinas, gerindo projetos e planejamento estratégico, tudo isso, atuando nas empresas do Grupo Recol. Além disso, os selecionados terão que estar disponíveis com flexibilidade de horários e possíveis viagens.

