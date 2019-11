STF mantém decisão que proíbe gestantes em atividade insalubre

A deputada federal Perpetua Almeida (PCdob/AC), e integrante da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados do Parlasul, usou seu Facebook para comentar a renúncia de Evo Morales na Bolívia, na noite deste domingo (10). Após saudar Evo pela decisão de convocar novas eleições a comunista afirmou categoricamente que “setores do governo brasileiro estariam envolvidos com o golpe na Bolívia”.

“A Bolívia volta à triste sina que carrega de golpes de estado. De 1825 até aqui são 194 deposições de governos. A economia boliviana é a mais dinâmica da América Latina, com taxas médias de crescimento de 5% ao ano há mais de uma década. Quando Evo Morales assumiu a presidência, em 2005, 78% da população vivia em extrema pobreza. Hoje, menos de 15% da população se encontra nessa condição social. É, portanto, lamentável que a elite do país não saiba conviver com a democracia, o crescimento econômico, a soberania e a inclusão social dos pobres”.

Na sequência, a comunista pede apuração de suposta participação do governo brasileiro em tentativa de golpe no país vizinho. “Isto precisa ser apurado! Está na Constituição que nossas relações internacionais devem se pautar pela defesa da paz e, acima de tudo, pelo respeito à autodeterminação dos povos” denunciou.

Em outro trecho, Perpetua demonstra preocupação com a situação dos estudantes brasileiros. “Me preocupa muito como ficará a situação dos estudantes brasileiros naquele país. Durante a semana irei articular ações no Congresso e no Acre, atuando em conjunto com a Assembleia Legislativa para que acompanhemos de perto a situação desses mais de 40 mil estudantes brasileiros, dos quais cerca de seis mil são acreanos que moram e estudam na Bolívia”, enfatizou.