Semana da Consciência Negra no IFAC irá contar com palestras e rodas de conversas

Começou nesta segunda-feira (11) a Semana da Consciência Negra, o evento irá contar com palestras, rodas de conversa, salas temáticas, oficinas, brincadeiras, sarau e exibição de documentários. Além disso, durante todo o mês ocorrerá exibição de filmes no projeto “Cinema no Intervalo”, no campus Rio Branco.

O evento é realizado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do campus Rio Branco e irá até quinta-feira (14). A semana é aberta para toda a comunidade e é possível realizar inscrição prévia pelo link even3.com.br/nnpido2019.

O objetivo é promover o debate sobre a luta do povo negro pela igualdade de direitos e participação na sociedade. A semana é realizada anualmente, em alusão ao dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.

As atividades ocorrerão nos campi Rio Branco e Baixada do Sol. O evento é realizado em parceria com a Seção Sindical Sinasefe Rio Branco e terá palestrantes convidados da Ufac, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e do Fórum Étnico Racial.

Com informações do Portal IFAC