SEE abre as inscrições para coordenadores da UAB

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) divulgou o edital de Nº (001/2019) que trata sobre a realização do processo seletivo para cadastro de reserva (CR) para área de Coordenador dos Polos de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB) no estado do Acre. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (11).

O processo tem finalidade de selecionar oito Coordenadores de Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) para atuar nos Polos UAB, nos municípios de: Acrelândia, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco, Tarauacá, Sena Madureira e Xapuri. O Coordenador de Polo irá receber uma bolsa no valor de R$ 1.100,00.

As inscrições serão gratuitas e ocorrerão, exclusivamente, por meio eletrônico http://processoseletivouab.see.ac.gov.br/ a partir desta segunda (11) até as 23h59min do dia 10 de dezembro de 2019, mediante envio da documentação exigida em formato PDF.

Para mais informações, clique aqui