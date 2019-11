“Se a Reforma não for aprovada, não terá como chamar aprovados em concurso”, diz Gladson

A situação delicada que vive o governo do Acre no que diz respeito à renegociação de dívidas do Estado e a necessidade da Reforma da Previdência Estadual para diminuir o montante de dívidas, foi comentada pelo governador Gladson Cameli nesta segunda-feira, 11, durante o programa de rádio ‘Fale com o Governador’.

A reforma na Previdência estadual pode abater mais de R$ 10 milhões de multas, juros e outras taxas. Ocorre que o impasse entre deputados estaduais e sindicatos do Acre pode estar colocando em risco andamento da estrutura financeira do Estado, assegurou Cameli. “O Acre precisa aprovar a Reforma Estadual porque a Reforma da Previdência Nacional não vai abranger estados e municípios neste primeiro momento”.

O governo tem até o próximo dia 26 para debater o assunto e confirmar com o Tesou Nacional a Reforma na Previdência no Estado para conseguir, finalmente, parcelar as dívidas estaduais sem juros. “Não vamos conseguir finalizar a renegociação junto ao Tesouro e eliminar os juros sem a garantia da Reforma. Não quero bater de frente com o servidor, é uma necessidade”.

Gladson destacou que não possui nada contra os sindicatos. “Pelo contrário, para mim o diálogo é importante nesse caso. O servidor público é importante para que a máquina do Estado caminhe. “Vou suspender a convocação de concurso público. Sem a Reforma, vai ser difícil até de chamar os aprovados em concursos públicos, como é o caso dos cadastros de reserva da Polícia Militar”, revelou.

Segundo ele, o governo do Acre está apenas seguindo o modelo do que está sendo feito a nível nacional. “Não fui eu que criei isso [dívidas] e não estou culpando ninguém, estou tentando resolver. Também não queremos tirar direitos dos servidores, tem muita conversa em cima disso querendo confundir o povo”.

Agora, Cameli corre contra o tempo na tentativa de aprovar a Reforma. Para ele, se a última exigência do Tesouro Nacional para renegociação das dívidas fora a aprovação da reforma da Previdência, vai ser feita. “Estou deixando claro que quero a participação de todos”.

O Acre tenta aprovar a renegociação de cerca de R$ 12 milhões em parcelas sem juros e multas que ficariam em aproximadamente R$ 1 milhão, de um valor total de R$ 650 milhões.