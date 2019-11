Prefeito de Mâncio Lima é acusado de fazer farra com diárias

Quem procura o novo endereço da Delegacia do Ministério do Trabalho em Cruzeiro do Sul para emissão de Carteira de Trabalho e do Seguro Desemprego, segue sem atendimento.

No dia 23 de outubro, a sede da Delegacia foi transferida para um prédio do governo do Estado porque o governo federal não renovou o contrato de R$2.300 da casa próximo à Maternidade . Mas a empresa de tecnologia ainda não transferiu o link da rede, o que impede a emissão dos documentos no local.

O chefe da Delegacia do Ministério do Trabalho, Thaumaturgo Lima, que havia anunciado a interrupção do serviço e retomada para o dia 4 de novembro, cita que desta vez não vai dar prazos para a solução do problema, o que depende da operadora, mas adianta que na última sexta-feira, 8, houve o início da transferência do Link.

Thaumaturgo destaca que a Carteira de Trabalho e o Seguro Desemprego podem ser acessados pela internet. “De forma presencial só serão emitidos documentos para quem realmente não tiver acesso à Internet. O serviço na rede é rápido e eficaz “, ressalta.

O novo endereço da Delegacia do Ministério do Trabalho em Cruzeiro do Sul é o prédio onde funciona o IDAF e outras secretarias do governo do Estado, na Rua Rêgo Barros.

Cerca de 600 atendimentos são realizados mensalmente pela Delegacia em Cruzeiro, que funcionava próximo à Maternidade.