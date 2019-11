Lutador reage a assalto em Rio Branco e é baleado na cabeça

O lutador de artes marciais Márcio Urzedo de Souza, de 36 anos, foi ferido com um tiro na cabeça na tarde desta segunda-feira (11) durante um assalto na saída do banco. O crime aconteceu na rua Marechal Deodoro, ao lado da Secretária Estadual de Saúde (Sesacre) ,no Centro de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Márcio e sua esposa tinham acabado de sacar dinheiro no caixa eletrônico e na saída do banco já caminhando em frente a secretaria, dois homens não identificados se aproximaram a pé e anunciaram o assalto. Márcio reagiu dando um chute em um dos assaltantes e foi ferido com um tiro na cabeça. Após a ação, os bandidos fugiram do local correndo e levando a bolsa da vítima. A mulher de Márcio saiu ilesa.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros socorros e conduziu Márcio ao Ppronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e fizeram rondas na região, mas ninguém foi preso. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os bandidos.