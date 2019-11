Gladson Cameli vai ver de perto o funcionamento da UPA de Cruzeiro do Sul

Várias casas foram inundadas, na região do bairro Laranjal, em Xapuri, durante uma chuva torrencial que atingiu a cidade na manhã desta segunda-feira, 11. Em alguns pontos, ruas inteiras ficaram encobertas.

A parte mais afetada pela chuva é a região da cidade que compreende o curso de um córrego que passa ao lado do ginásio de esportes Álvaro da Silva Mota. O problema é antigo e todos os anos causa prejuízos a moradores.

A moradora Iriscléia Gerônimo, da rua Nações Unidas, relata que esta já é a segunda vez no ano que sua casa é atingida pelas águas. Nesta segunda-feira, ela perdeu vários móveis. Cama, estante, guarda-roupas e um berço foram molhados antes que ela pudesse retirá-los.

“É a segunda vez esse ano. No ano passado chegou só no quintal. Dessa vez alagou toda a casa, uma situação difícil pra gente enfrentar”, afirmou.

Na rua Raimundo Hermínio de Melo, o morador José Elenílson também passou por transtornos. Todo o quintal e a garagem foram inundados e a água também invadiu a casa. Os móveis tiveram que ser suspensos com peças de madeira. De acordo com ele, a razão dos alagamentos é o entupimento de bueiros localizados naquela região da cidade.

“Tem duas tampas que não suportam mais nada. Tá tudo obstruído. Toda chuva forte é essa situação”, lamentou.

Tentamos falar com a secretaria de Infraestrutura do município, mas não conseguirmos resposta até o fechamento desta nota. Em outras oportunidades, a prefeitura informou que o problema é agravado a cada ano pela povoação da área do córrego e pelas intervenções que são feitas pelos moradores, como a realização de aterros de quintais.