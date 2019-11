Enem 2019 no Acre: abstenção cresce 6% no segundo dia de provas em relação ao primeiro

O segundo dia de provas do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) teve 38.649 inscritos, dos quais 27.596 foram fazer o teste. Esse número é menor que a participação no primeiro domingo, quando 29.783 compareceram às provas dia 3 de novembro no Estado do Acre.

Segundo o Ministério da Educação, 11.053 não compareceram, número que representa 28,6%

No primeiro dia de provas, 22,9% não compareceram aos locais de prova -ou 8.866 estudantes.

No primeiro domingo, além da redação, foram aplicadas provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Já neste dia 10 de novembro os acreanos fizeram provas de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias.

Veja a participação no ENEM em cada Estado neste 2º domingo de provas: