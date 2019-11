Divulgada nova tabela de combustíveis que mostra que o acreano paga mais caro

O Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) publicou nesta segunda-feira (11) a portaria 26 com a tabela em que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de novembro de 2019, do preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis comercializados no País.

No Acre, a gasolina custará R$4,85 por litro; o óleo diesel S10 R$4,52/l, e o gás de cozinha, R$6,38/ kg.

O valor estabelecido para o preço médio da gasolina no Acre é o maior do País. Essa condição prevalece há anos.

Veja: