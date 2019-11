Cozinheiro, auxiliar financeiro e torneiro mecânico: veja as nove vagas do SINE

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) iniciou nesta segunda-feira (11) atendimento experimental até o dia de sua inauguração oficial, 18/11, em agenda que contará com o ministro da Justiça, Sergio Moro. Segundo Roberto Holanda, coordenador do sistema de saúde no Vale do Juruá, são pacientes referenciados que chegam do Hospital do Juruá e outras unidades que são atendidos nessa fase experimental. “Dia 18 será aberto para toda a população”, disse Holanda em entrevista à Rádio Aldeia FM.

Quando estiver pronta, a UPA atenderá cerca de 150 pessoas ao dia.

De acordo com o secretário de Infraestrutura do Acre, Thiago Caetano, os trabalhos estão sendo feitos com a Secretaria de Saúde, já tem médico atuando no local, fazendo os ajustes para que dia 18 esteja tudo em funcionamento. A informação reafirma a do gestor regional.

“Já são seis anos de obras e o Vale do Juruá aguarda ansioso a entrega dessa obra. Quando a gente chegou ainda estava tudo por fazer. Quando a gente inaugurar tudo vai estar em pleno funcionamento”, relatou Caetano.