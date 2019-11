Concurso público: aberta as inscrições de 70 vagas para professor substituto na UFAC

A Universidade Federal do Acre (UFAC) por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) tornou pública abertura de processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva de professor substituto da instituição. O edital de Nº (43/2019)

foi publicado nesta segunda-feira (11).

Serão ofertadas 70 vagas para cadastro de reserva sendo que 50 vagas em ampla concorrência e 20 vagas para candidatos com deficiência (PCD). São ofertadas vagas para os candidatos formados nas seguintes áreas: Matemática, Nutrição, Medicina, Biologia, Farmácia, Medicina Veterinária, Educação Física, Engenharia Ambiental/Agronômica/Agrícola, Pedagogia, História e Ciências Sociais.

A inscrição no processo seletivo será realizada exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico http://sistemas.ufac.br/concurso_docente, das 12h desta segunda-feira (11) até às 23h59min do dia 21 de novembro de

2019.

A taxa de inscrição será de 80,00 (oitenta reais). O pagamento da taxa de inscrição será feito apenas por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), que será paga exclusivamente no Banco do Brasil, até o primeiro dia útil seguinte ao término das inscrições, observado o horário de expediente bancário.

Isenção

O pedido de isenção deverá ser formulado pelo candidato no ato da inscrição até às 23h59min do dia 13 de novembro de 2019, contendo o documento no formato PDF, com o número de inscrição no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome) que comprove ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde ou que pertença a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional.