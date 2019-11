A ansiedade do Gladson e a calma do Nicolau!

O governador Gladson Cameli (Progressista) é uma pessoa pragmática por isso mesmo reclama tanto da burocracia estatal. Ele quer resultados! Por isso também, vez por outra, recama dos secretários exigindo agilidade e eficiência. É ansioso porque vê o tempo passando e sabe, mais do que ninguém, que os problemas que afetam o Estado precisam de solução. O déficit de cerca de R$ 50 milhões/mês na Previdência que vem causando o rombo no Orçamento comprometendo investimentos é um deles.

Tem solução, bastaria os deputados votarem a proposta. Não é simples. Tem que negociar com Sindicatos ponto a ponto os itens da reforma para não fazer por aqui o estrago que o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes fizeram na reforma de lá. As gerações futuras reagirão no devido tempo como vem acontecendo no Chile. A população de lá exigiu e o governo atendeu a convocação de uma Constituinte para mudar tudo, inclusive a Constituição. Um dia, quem sabe, chegue a nossa vez.

Entre o pragmatismo do governador e a sua ansiedade é que entra o temperamento calmo e sereno do presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (Progressista), o negociador. Ele lida com a oposição, o líder Gerlen Diniz, parlamentares da base, a oposição, os independentes, os Sindicatos, os servidores e a imprensa. Essa mistura levou o convencimento de que Gladson precisava dá mais tempo para as negociações da PEC da reforma da Previdência. Ele e Gerlen Diniz conseguiram. A PEC não mais será votada amanhã (12), mas na terça feira (26). Serão mais de 15 dias de intensos debates para mudanças e esclarecimentos necessários. Que prevaleça o bom senso. A maioria da população será a grande beneficiada. “O remédio pode ser amargo, mas cura a doença”.

. Meu avô era menino quando a Bolívia vivia convulsões sociais, ascensão e queda de governos no país dos hermanos.

. O grupo político que ganhava a eleição (ou tomava o poder) mandava prender, bater, expulsar e exiliar para a outro lado do rio os adversários políticos.

. Era uma bagunça sem tamanho!

. Por lá, por exemplo, quem emitiu um mandado de prisão contra o ex-presidente Evo Morales depois da renúncia foi um general e não a Justiça.

. Isto, sem nenhum processo legal!

. É uma zona!

. Os partidários do MAS, partido de Evo, como os vereadores, deputados, senadores e governadores e seus familiares tiveram suas casas queimadas e entraram na peia.

. Enfim, é a Bolívia dos velhos e bons tempos da minha infância na fronteira!

. Deu no “Fantástigo”, como diz o Tiririca:

. Os navios de guerra da Marinha Brasileia chegaram ao Nordeste para fazer a limpeza das praias contaminadas com óleo depois que as populações locais fizeram todo o serviço.

. Foram fazer turismo, é a única explicação plausível!

. A Rede Globo anda bem das pernas:

. É amaldiçoada pela religião, odiada pelo Bolsonaro e execrada por Lula e o PT…pelo Ciro Gomes também!

. Enquanto o pau canta a audiência vai subindo!

. “Quem passando se mete em questão alheia é como pegar um cão pelas orelhas”. (Provérbios de Salomão).

. A máxima política do ex-reitor Minoru Kimpara é interessante:

. “Nem para a direita, nem para a esquerda, devemos caminhar para frente”.

. A polarização entre esquerda e direita está estragando velhas amizades; se a pessoa for moderada é acusada de ser da direita pela esquerda, e pela esquerda de ser da direita”.

. “Nazista”! “comunista”! “esquerdopata”! “edita um novo AI-5”! “queremos ditadura”! “queremos dita mole”…a vai por aí, sem contar os palavrões!

. Como dizia Amadeo da Silva, dono de um boteco à beira do barranco do rio, em Brasiléia, onde se misturavam nobres e plebeus, pobres e ricos, doutos e analfabetos!

. “Vão mamar no Joézio”!

. Uma boa segunda!