Ufac abre vaga de mestrado em Ciências Ambientais, em Cruzeiro do Sul

O Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente (LabGama) da Universidade Federal do Acre (UFAC) está oferecendo uma vaga no mestrado em Ciências Ambientais no campus Floresta, em Cruzeiro do Sul. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de novembro.

A orientadora será a pesquisadora Sonaira Souza na área de geoprocessamento para monitoramento ambiental. As linhas de pesquisa são “sociedade, seu ambiente e uso sustentado” e “recursos naturais, manejo e monitoramento”.

Mais detalhes no edital publicado no portal da UFAC.