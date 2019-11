Peça “O Rei Leão” conta a história de Simba neste domingo no Teatro Plácido de Castro

A 6ª Semana Municipal do Hip Hop começa nesta sexta-feira, dia 8, em Rio Branco. A programação é realizada pelo grupo Lado Norte Acre e ocorre até o dia 15 de novembro, em comemoração ao Dia Mundial do Hip Hop, celebrado no dia 12 de novembro.

A programação inclui dança hip-hop na escola, oficinas de graffiti e dança, batalhas de rima e outras atividades. Hoje, ocorre o Hip-Hop na escola Ejorb; no sábado, dia 9, haverá as oficinas e apresentações de danças urbanas no Casarão, a partir das 17h; no domingo, dia 10, irá ocorrer a final estadual da batalha de rimas, na Ponte Metálica, também às 17h; já na terça, dia 12, haverá a celebração pelo Dia Mundial do Hip-hop, no coreto da Praça do centro e no Cine Teatro Recreio, com roda de break e debates dobre o movimento no Acre.

Finalizando as atividades, terá ainda o Baile de Favela no casarão, na próxima sexta-feira, dia 15, a partir das 17h. O evento da prefeitura de Rio Branco é promovido pela Fundação Garibaldi Brasil (FGB), com apoio do Estado.