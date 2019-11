“Me enganei com o fuso horário”, diz jovem que perdeu prova do Enem

A estudante, Eduarda Pereira, de 18 anos, do município de Bujari, foi uma das atrasadas da edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) neste domingo (10).

Eduarda disse que veio realizar a prova em Rio Branco porque o seu endereço no município de Bujari, onde reside atualmente, não deu certo na hora da inscrição e, teve que colocar o endereço em um nome de um amigo.

Ela relata que é a primeira vez que estava realizando o Exame e, disse que saiu do Bujari 9 horas da manhã.

Eduarda Pereira contou a reportagem do ac24horas que o motivo do atraso se deu por causa do fuso horário.

“Acreditava que os portões fechavam apenas meio dia”, disse cabisbaixa.