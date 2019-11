Evo Morales renuncia ao cargo de presidente da Bolívia

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), é o entrevistado do programa Boa Conversa dessa semana. Polêmico, não costuma levar desaforo para casa, muito menos dá o calado como resposta. Mazinho diz que as pessoas que o conhecem verdadeiramente sabem que ele é de boa de convivência. Disse aos jornalistas Luís Carlos Moreira Jorge e Astério Moreira que está pronto para enfrentar a reeleição contra adversários a quem chama de “lobos” e “clãs” da política.

Mazinho explicou que todas as denúncias feitas contra sua gestão são infundadas. Lamentou o corte de verbas do governo federal para sua cidade, mas garantiu que tem recursos em caixa para realizar muitas obras. Disse que o líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressistas), provável concorrente na eleição do ano que vem, não é inimigo, mas adversário político. Contou que fez as pazes com o governador Gladson Cameli a quem tem respeito e admiração por ser humilde, sem maldade e disposto a fazer o melhor pelo Acre. Veja a entrevista na íntegra.