“É uma forma de incentivar meus filhos”, diz mãe que presta o Enem

Aos que que estão lutando por um bom resultado no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) as notas de corte são importantes para a decisão de qual faculdade estudar. Uma das faculdades mais concorridas no Brasil é a de Medicina e, na Universidade Federal do Acre (UFAC) a norte de corte ficou em 857,68 pontos, a 3ª maior desse curso no País.

Em seguida, aparecem os cursos de Direito e Engenharia Civil nas mesmas categorias de disputa. Direito ficou com nota de corte de 794.02 pontos e Engenharia Civil de 770.22 pontos.

As três menores notas de corte segundo o SISU 2019 na UFAC ficaram com o curso de Educação Física, em duas categorias diferentes. A menor de todas (PNE 1,5 salário mínimo) ficou com 460.36 pontos, seguida da mesma categoria com 477.13 pontos. Na terceira colocação ficou a categoria PNE, com 479.51 pontos.

O curso com menor nota de corte na categoria ampla concorrência foi o de Engenharia Florestal, em Cruzeiro do Sul, com 609.39 pontos. (Mundo Vestibular)