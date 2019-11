Agência Nacional de Aviação abre consulta pública para rever regras de uso dos drones

A cada dia que passa se torna mais comum a procura por relacionamento sexual em aplicativos de celular. Os aplicativos são muito simples. Em sua maioria, é necessário apenas um simples cadastro, onde nem o nome oficial é exigido. Quem tem interesse em oferecer sexo pago ou de graça posta fotos, um número de contato e aguarda os interessados.

E o problema é que a situação pode sair mais caro do que se imagina. A simplicidade e a praticidade dos aplicativos fazem com quem procura por uma quente noite de sexo possa se surpreender, e no final, no lugar do amor, a experiência seja um assalto.

O alerta é do militante dos direitos humanos Germano Marino. “Há bandidos infiltrados nos aplicativos se passando como profissional do sexo. O cliente contrata e quando chega o encontra trata-se de um assaltante, Isso tem acontecido com certa frequência, tanto entre a comunidade LGBT, quanto heterossexuais”, diz.

Germano afirma que o alerta é necessário porque muitos casos não chegam nem ao conhecimento da polícia. “O alerta que fazemos é para que não ocorra uma tragédia, como um assassinato, por exemplo. As pessoas que são vítimas desse golpe em sua maioria ficam constrangidas e não têm coragem de ir até uma delegacia registrar um boletim de ocorrência, por ter que admitir que contrataram um profissional do sexo”, afirma Marino.

O ativista afirma que quem faz uso desse tipo de relacionamento, precisa tomar alguns cuidados. “É importante ficar alerta. Importante pedir foto de rosto e endereço, principalmente. Outra dica é não ostentar que tem jóia, relógio ou algo do tipo que possa atrair os bandidos que se passam por garoto de programa.