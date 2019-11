Vanda Milani destina R$ 63 milhões para obras em todo o Acre

Obra da Orla do bairro Quinze está garantida por emenda de bancada. Outros R$ 25 milhões são extraorçamentários. R$ 15 milhões de emendas impositivas serão destinadas para os municípios com obras em infraestrutura, saúde, educação, meio ambiente, habitação e assistência social.

Deputada federal de primeiro mandato, Vanda Milani (SD-AC) fechou em R$ 63 milhões o total de recursos que serão destinados para o Acre. Emendas impositivas, de bancada e recursos extraorçamentários vão beneficiar todas as cidades do estado. R$ 20 milhões estão destinados para a obra de construção da Orla do Bairro XV.

“A cidade começou ali, a ideia é resgatar a autoestima dos moradores. Tinham dois portos que serviam a população ribeirinha. O porto do mercado e o Porto do Salin Fahat, um dos mais antigos moradores da região e mais atuante comprador de borracha” relembrou a deputada.

Vanda afirma que o desbarrancamento e a erosão, com o passar dos tempos contribuíram para os prejuízos e até fechamento dos comércios localizados do lado do rio. A parlamentar acredita que com a Orla, o ponto se tornará em nova atração turística de Rio Branco e reaquecerá a economia local.

“A primeira etapa de R$ 10 milhões será liberada até o final do ano. O projeto é lindo, será executado pela Secretaria de Infraestrutura, inclui construção de quiosques, pistas de corrida, quadra de areia, área urbanizada com iluminação e estrutura de contenção de bolsa concreto. Um sonho da população do Segundo Distrito que se tornará realidade”, acrescentou a parlamentar.

Com foco na geração de emprego e renda, Vanda Milani priorizou todos os municípios do estado. Os recursos que serão liberados vão proporcionar obras além da infraestrutura, o fortalecimento da educação, saúde, assistência social, esporte e meio ambiente.

“Nas cidades do interior as obras geram emprego e renda. Destinei emendas para todas as cidades sem distinguir cores partidárias, nós precisamos garantir a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, garantiu a deputada.

Ainda no setor estruturante, Vanda Milani destinou recursos para a construção de Casas Populares em Cruzeiro do Sul e obras de urbanização em Sena Madureira, no Iaco. A construção de um Mercado Municipal em Senador Guiomard vai receber investimentos avaliados em R$ 1 milhão.

Educação – Uma das mais tradicionais escolas de Sena Madureira, o Instituto Santa Juliana, vai receber R$ 500 mil para reforma. A escola Rita Bocalom, em Acrelândia, vai receber R$ 300 mil. E na área de educação ambiental serão investidos R$ 1,5 milhão na secretaria de meio ambiente.

A saúde pública será beneficiada através do investimento de R$ 15 milhões de emendas impositivas, sendo R$ 3.900.000,00 destinados para manutenção das unidades básicas de saúde dos 22 municípios. As obras vão beneficiar cidades isoladas como Porto Walter e Marechal Thaumaturgo com aquisição de equipamentos de unidades de saúde e hospitalar.

“Destinei recursos para a continuidade de um projeto importante que é o Saúde Itinerante do governo do estado e R$ 450 mil para manutenção das atividades do Hospital do Amor”, destacou Vanda.

O setor produtivo também será contemplado pelos investimentos propostos pela parlamentar. Em Acrelândia a agropecuária tem destinados R$ 300 mil. Em Senador Guiomard, R$ 1 milhão será para construção do Mercado Municipal.