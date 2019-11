Sogro e genro são feridos a tiros durante assalto no Segundo Distrito de Rio Branco

Os caseiros Sanclei Silva de Andrade, 30 anos, e o seu sogro Faulo da Silva Tojal, 64 anos, foram feridos a tiros na tarde deste sábado (9) durante um assalto na rua Seis de Agosto, ao lado do auto posto São Francisco, próximo a passarela Joaquim Macedo, no bairro 6 de Agosto, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Sanclei, sua esposa e seu sogro Faulo, estavam sentado em um banco debaixo de uma árvore aguardando o ônibus que faz a linha da estrada Transacreana, quando dois homens não identificados se aproximaram e um dos criminosos em posse de uma arma de fogo anunciaram o assalto. Um das vítimas se assustou e o assaltante efetuou oitos tiros. Faulo foi ferido com um tiro na perna direita e seu genro Sanclei com um tiro na coxa. Para não morrer, as vítimas ainda conseguiram correr até às margens do Rio Acre. A filha de Faulo que estava grávida saiu ilesa na ação dos bandidos. Os criminosos fugiram do local correndo, levando o sacolão do idoso e o enxoval do bebê em direção o bairro 6 de Agosto.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram as vítimas ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos assaltantes e em seguida fizeram rondas na região, mas ninguém foi preso.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca identificar os criminosos.