Sérgio Moro vai inaugurar UPA de Cruzeiro do Sul com Gladson

O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 8, na travessia do Rio Juruá entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. Segundo testemunhas, o caminhão teria perdido o freio e caiu dentro do Rio Juruá do lado de Cruzeiro do Sul, quando se preparava para entrar na balsa que faz a travessia de veículos no local, onde não há ponte.

Não houve feridos, nem chamadas para o SAMU e para o Ciosp ou para o Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.

A travessia é feita no Juruá logo depois da rotatória da variante de acesso à Cruzeiro do Sul, na BR-364. Com o baixo volume das águas, o acesso até a balsa está bastante íngreme e não são raros os acidentes no local, tanto do lado de Cruzeiro do Sul, quanto de Rodrigues Alves.

Os moradores de Rodrigues Alves estão fazendo um grande movimento para que os governos estadual e federal, construam uma ponte no local.

Veja o vídeo: