Progressistas lança Luziel Carvalho como pré-candidato a prefeito

O ex-delegado da Agricultura no Acre, Luziel Carvalho anunciou neste sábado (9) que confirmará seu nome como pré-candidato a prefeito de Rio Branco às 17 horas desta segunda-feira (11), no Hotel Terra Verde,

Luziel diz que irá aceitar publicamente o convite do Partido Progressista durante o ato de filiação da ala Mulheres Progressistas. “Recebi o convite do Partido Progressista para colocar o meu nome a disposição do partido como um dos pré-candidato a Prefeito de Rio Branco nas eleições do ano que vem. Esse anúncio será feito pelo partido”, disse Carvalho.