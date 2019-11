Policiais se rebelam contra Evo Morales na Bolívia e se negam a reprimir protestos políticos

O conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, iniciou uma agenda de visitas às unidades do Ministério Público para ouvir demandas e sugestões de procuradores e promotores de Justiça para sua gestão à frente da Ouvidoria Nacional do MP.

Empossado como ouvidor nacional do Ministério Público no dia 28 de outubro passado, o conselheiro escolheu o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), onde é procurador de Justiça, para dar início às reuniões de trabalho.

Primeiro membro do MP brasileiro a assumir a Ouvidoria Nacional, na segunda-feira, 04, Oswaldo D’Albuquerque reuniu-se com a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, ocasião em que reafirmou o compromisso de melhorar ainda mais o atendimento aos usuários e a prestação dos serviços a partir da troca de informações entre as ouvidorias de todo o país.

Já na quinta-feira, 07, o conselheiro Oswaldo D’Albuquerque visitou as Unidades Ministeriais de Cruzeiro do Sul e Bujari. “Fiz questão que minha primeira visita na condição de conselheiro do CNMP e ouvidor nacional do Ministério Público ocorresse no Ministério Público do Acre. Queremos ouvir sugestões e reforçar o compromisso de fazer um trabalho em parceria com todos os membros do Ministério Público do Acre e do Ministério Público brasileiro”, disse.

Entre as prioridades já definidas está a criação de uma rede nacional de ouvidorias do Ministério Público visando ao aperfeiçoamento do diálogo, a articulação interinstitucional e o protocolo de atendimento ao cidadão, bem como a implantação da Ouvidoria Itinerante.