O velho, o menino e o burro!

Um velho e um menino seguiam em um ramal puxando um burro pela corda. Passou uma pessoa, parou o carro e disse: “Meu senhor, coloque esse menino no burro, não está vendo ele cansado”. O velho fez o que o homem pediu. Mais na frente passa outro e protesta: “Ô menino, desce desse burro! Deixa o coitado do velho ir montado”. O velho trocou de lugar com o menino. Foi o suficiente para uma mulher parar um carrão e gritar: “Velho sem vergonha, a pobre da criança a pé, no sol e você aí em cima seu folgado, leva ele também no burro”. Envergonhado, o velho montou o menino no burro com ele. Não andou cem metros vinha um casal de jovens em uma bicicleta. Quando viram a cena quase se espatifaram no chão de tanta indignação: “Seus cruéis, vou denunciá-los a Sociedade Protetora dos Animais por maus tratos, dois bichos brutos em cima do pobre animal”. Foram embora esbravejando e xingando o velho e o menino. Cansado de tantas sugestões e críticas o velho disse ao menino: “Filho, filho se agente for fazer tudo o que as pessoas falam não vamos conseguir viver nem chegar a lugar nenhum”.

Moral da estória:

Se um governante ou qualquer pessoa for pautar sua vida na opinião alheia não vai conseguir tomar suas próprias decisões e decidir seu destino.

. Deu no Jornal Nacional ontem à noite (além da soltura do ex-presidente Lula) que os Estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e outros do Nordeste já iniciaram o processo de reforma da Previdência; o rombo em São Paulo é de três bilhões por ano.

. Portanto, aqui no Acre não é nenhuma novidade!

. Em conversa com o governador Gladson Cameli (Progressistas) a confusão em torno da PEC da reforma da Previdência fez ele perceber realmente quem são os políticos que querem o bem do Estado.

. Segundo ele, deu para ver também quem são os leais e os que só estão perto por causa do poder.

. Não é muito fácil!

. Gladson disse também que chegou a pensar em retirar de pauta, esperar a reforma do governo federal e só fazer a adesão através de maioria simples na Assembleia.

. Não seria PEC e sim uma Lei Ordinária.

. Sobre as eleições municipais disse que está só observando a movimentação do jogo.

. O governador revelou que só não será candidato à reeleição em 2022 se Deus não permitir.

. “Vou passar quatro anos semeando, trabalhando duro para não ter uma boa colheita”, argumentou.

. Sobre a Saúde Gladson Cameli foi categórico:

. “Já disse ao Alisson que não podemos mais errar”, e repetiu o chavão:

. “Dinheiro tem, falta gestão”!

. Como diz a Doca da lojinha no Terminal Urbano:

. “Gestão eu tenho, falta é dinheiro”.

. Por falar em dinheiro, segundo um ministro da Corte Eleitoral em Brasília, tem muito pretenso candidato a prefeito nesse Brasil de meu Deus mais preocupado em ganhar dinheiro com o fundo eleitoral do que em vencer a eleição.

. Ministro sabe de tudo!

. O andar de baixo é que não sabe de nada!

. Com a saída do Lula da prisão em Curitiba vai aumentar a temperatura política, estava uma pasmaceira só!

. O Lula perdeu o poder, o irmão Vavá, a mulher Marisa, o neto Arthur e ainda está de pé querendo briga…Euclides da Cunha explica isso em “Os Sertões”.

. Pernambucano doido!

. Um bom sábado!

. Relaxa!