Gladson: “sou um candidato à reeleição”

Como faz costumeiramente, o governador Gladson Cameli fez ontem mais uma de suas visitas inesperadas ao ac24horas. Chegou com a alegria e o otimismo de sempre. Por cerca duas horas fez uma conversa aberta e sem ritualística com o diretor Roberto Vaz, com o colega Astério Moreira, e com o jornalista deste BLOG. Tudo na informalidade, onde os fatos foram fluindo ao longo do papo, sem perguntas, como se estivesse numa entrevista agendada. Foi um daqueles chamados de papo aberto e sem limites fixados. Desabafou. Fez revelações novas, e reafirmou outras já feitas; enfim, foi o Gladson sendo o Gladson. Sem amarras e na descontração. Foi muito enfático sobre o seu futuro político: “sou candidatíssimo á reeleição”. E completou dizendo que, não vai deixar a casa arrumada com tanta dificuldade para outro entrar. Considera este primeiro ano sendo fechado de forma positiva, tendo quitado os calotes deixados pelo governo antecessor, como o do 13º salário, Pró-Saúde, e dívidas com fornecedores. O próximo ano, segundo ele, será de muitas obras. E repetiu o mote de que já deu certo.

CRISE DA PREVIDÊNCIA

Gladson Cameli considera que errou ao mandar o projeto de Reforma da Previdência para ser votado na ALEAC, sem haver um debate com a base do governo e com os sindicatos. Mas ressalva que, ou o projeto é aprovado ou Estado ficará em futuro próximo sem recursos para pagar os aposentados e pensionistas. E até para fazer repasses aos demais poderes.

JOGO ABERTO

Gladson contou que fez um jogo aberto com os deputados da base do governo que não estavam querendo votar o projeto. Falei – disse ele – que era simples, se o Estado ficasse inviabilizado financeiramente, no futuro, não teria como mandar recursos ao Legislativo.

DEMISSÕES NA SAÚDE

Para o governador, a secretária de Saúde, Mônica Feres, teve todo o tempo necessário para mostrar mudanças positivas e não apresentou. “Assim, como lhe convidei, lhe demiti”, disse. O mesmo ocorreu com o Paulo Vadt (Agricultura), que, segundo ele não apresentou um projeto para alavancar agronegócio. Reconheço que não avançamos no setor e que o nomeado terá que chegar mostrando trabalho. “Não posso esperar, quero resultados”, destacou Cameli.

COTA PESSOAL

Um dos que mais elogiou foi o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade. O citou como extremamente leal e que tudo o que faz passa pelo seu aval. “Eu lhe dei liberdade para tomar decisões, mas prefere me ouvir sempre. Não adianta o criticarem, pois o Ribamar não será demitido. Até porque não tenho ninguém melhor para o seu lugar. O Ribamar esteve em todas as minhas campanhas, é alguém que sei que nunca cometerá ilegalidades”, pontuou Cameli.

SÓ SAIRIA PARA O TCE

“O Ribamar só sairá do governo para ser Conselheiro do TCE, isso garanto”, aduziu.

AS MULHERES ESTÃO EM ALTA

Citou ainda como esteios do seu governo as secretárias de Planejamento, Maria Alice; e a da Fazenda, Semirames Plácido. “Elas costumam se estranhar e não digo nada, mas depois se entendem”. Nominou mais duas secretárias mulheres, cujas gestões lhe agradam: “A Eliane (Turismo) diziam que não daria certo e está dando. E a Silvânia só sairá da Comunicação se ela quiser, eu não vou lhe tirar por pressão de ninguém”, enfatizou o governador.

CONVERSA SÉRIA

Ao anunciar ontem (notícia dada em primeira mão por este BLOG) o nome de Alysson Bestene para assumir em definitivo a secretaria de Saúde, Gladson destacou que teve com ele uma conversa séria. Gosto muito dele, mas lhe disse que o meu governo não pode mais errar nesta área, porque dinheiro tem. E deu carta branca para montar sua equipe com nomes novos na gestão. Citou entre estes, o experiente médico Carlos Beirute, que poderá compor numa diretoria da SESACRE. Promete uma atenção especial para a Saúde enfim decolar.

AS FREIRAS TÊM O MEU RESPEITO

O governador aproveitou para desfazer os boatos de que vai tirar o comando do Hospital do Juruá das religiosas que o estão gerindo atualmente. O que aconteceu, garante, é que no contrato não havia mais como fazer um aditivo, se pudesse faria, mas elas vão participar da licitação e, inclusive, as convidei para administrarem a UPA que vou inaugurar, fez questão de esclarecer.

NICOLAU É MEU CANDIDATO

Perguntado se havia alguma conversa para que o deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) não fosse mais apoiado para uma reeleição à presidência da ALEAC, o governador reagiu de forma pragmática: “Negativo! O Nicolau é o meu candidato para um novo mandato.”

RELAÇÕES COM OS POLÍTICOS

Sobre as relações com os políticos do seu campo, Gladson diz que são boas, e que ninguém pode reclamar de não ter espaço na sua gestão. Mas ressaltou que ficou chateado com o senador Petecão (PSD) por não direcionar as emendas parlamentares para o governo gerir.

13º NO DIA 13

Gladson Cameli lembrou que foi acusado durante toda a campanha de que daria calote nos funcionários estaduais. Por isso, contou estar em entendimento com o Banco do Brasil para que a segunda parcela do 13º cai na conta dos servidores exatamente às 13 horas do dia 13. “Para lembrar ao PT que errou na sua previsão”, ironizou.

CARREATA DO 13

Também marcou para o dia 13 (mais uma ironia com o PT), a carreata que vai apresentar à população as 120 viaturas com todos os equipamentos para serem usadas pelo sistema de Segurança no combate a criminalidade. Elogiou muito o secretário de Segurança, Paulo César.

MEA CULPA

Sobre o secretário da SEINFRA, Thiago Caetano, diz que errou ao lhe incentivar no início a buscar espaços para ser candidato a prefeito de Rio Branco, o que passou a prejudicar o seu trabalho, mas ressalta de que hoje já se enquadrou no ritmo que dele esperava.

PONTES EM ESTUDO

O governador confirmou o que este BLOG já tinha publicado de que o DNIT colocou à disposição do Estado, pontes metálicas a serem instaladas em Xapuri, Brasiléia e Sena Madureira. Uma equipe do governo está fazendo um estudo do estado destas pontes.

FALANDO EM BRASILÉIA

E falando em Brasiléia, derramou elogios à administração da prefeita Fernanda Hassem (PT).

CRUZEIRO DO SUL, EU CONHEÇO

Sobre a sucessão municipal em Cruzeiro do Sul foi taxativo ao dizer de que, se o prefeito Ilderlei Cordeiro for candidato à reeleição terá o seu apoio. Mas fez uma revelação que deixou no ar uma situação alternativa. “A rivalidade e a polarização dos grupos do Ilderlei e do Vagner Sales pode fazer com que apareça um nome alternativo, Cruzeiro do Sul, eu conheço”, falou.

SÓ NA OBSERVAÇÃO

Gladson Cameli diz que fica só assistindo e rindo o lançamento de candidatos a prefeito, ressaltando que não tem compromisso de apoiar ninguém até aqui para a prefeitura de Rio Branco, e avisou que, se entrar na campanha de um candidato será para ganhar a eleição.

RECURSOS DOS RAMAIS

Aproveitou para explicar sobre a aplicação dos 94 milhões de reais na conservação de ramais, que segundo ele, não haveria tempo para fazer projetos para todos os municípios, sob pena de perder este recurso, que não foi viabilizado no governo passado. Falou que a prefeita Socorro Neri reclamou sobre a aplicação do valor sem conhecer esta realidade.

PREFEITURAS SERÃO ATENDIDAS

Durante a conversa revelou que as máquinas que forem compradas para executar o projeto que vai usar os 94 milhões de reais, após o serviço serão colocadas à disposição dos prefeitos, cujas prefeituras não forem atendidas no primeiro momento. Não ficará ninguém fora, garantiu.

EQUAÇÕES A RESOLVER

Deu para sentir durante a conversa que o governador se mostra preocupado de acabar o mais rápido possível com dois gargalos da sua administração: o agronegócio que não decolou. E a Saúde, que não apresentou a melhoria que esperava, mesmo tendo recursos ao dispor.

PECADO DA ANSIEDADE

Também se conversou sobre a sua ansiedade em querer fazer a máquina estatal andar, como se estivesse na iniciativa privada. Falou que de fato isso é verdade, que às vezes se antecipa em uma decisão apressada sem discutir, mas é por querer ver as coisas acontecerem.

FRASE DO DIA

“É melhor manter o lobo do lado de fora do que tentar arrancar os seus dentes e garras depois que entrou”. Thomas Jeferson