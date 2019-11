Calote a ex-financiador de campanha pode dificultar a vida de Gedeon Barros

Os prefeitos acreanos têm duas preocupações principais atualmente. Uma é fechar as contas dos gastos acumulados este ano. A outra, é pavimentar o terreno para 2020. Afinal, é ano de eleição e quem é candidato ou tenta se reeleger sabe que a campanha começa muito antes do período oficial.

A partir de hoje, o ac24horas publica uma série de reportagens sobre as pré-candidaturas, possíveis coligações e o panorama político de cada município acreano.

Começamos pelo município de Plácido de Castro, atualmente administrado por Gedeon Barros (PSDB). O atual gestor, eleito com 47,78% dos votos nas eleições de 2016, é candidato à reeleição, mas vai ter que contornar as muitas críticas que sua administração recebe.

As principais estão ligadas ao setor produtivo, já que a região na qual está inserida, tem forte vocação para a produção agrícola. Falta de estímulo ao produtor rural, pouco investimento na abertura e recuperação de ramais são as principais queixas do setor produtivo de Plácido de Castro. Isso sem mencionar as muitas reclamações da falta de apoio técnico aos produtores rurais. Tanto que uma pesquisa divulgada no mês passado pela Delta Agência de Pesquisa, instituto sediado em Rio Branco (Ac), mostra que o atual prefeito Gedeon Barros tem 67% de reprovação.

Pelo questionário da pesquisa da Delta, não faltam reclamações comuns a quase todos os municípios, que é a falta de pavimentação, coleta de lixo e iluminação pública precária.

Mas Gedeon Barros, além desses problemas comuns, tem um bem mais grave para resolver, pois um “calote” a um ex-aliado pode ser decisivo para sua reeleição.

A eleição de Plácido de Castro, além do ex-prefeito Tavares, do MDB, caminha para ter ao menos quatro postulantes ao cargo. Um deles chama a atenção. É nada mais, nada menos do que o próprio secretário de esportes da prefeitura. Filiado ao PSD do Senador Petecão, Mazinho tem feito um bom trabalho na área de esportes, por isso, já se lançou pré-candidato à sucessão do chefe.

Com certeza, você deve estar fazendo a seguinte pergunta: como um secretário da prefeitura fica no cargo mesmo lançando uma pré-candidatura contra o atual prefeito, que vai para a reeleição?

É que o próprio Gedeon colocou uma grande pedra no seu caminho.

Entenda o caso

Mazinho teria emprestado uma quantia de dinheiro para o atual prefeito bancar parte da campanha na eleição passada. Como Gedeon não quitou o débito, o “financiador” continua à frente da secretaria de esportes, mesmo confirmando que pode vir à ser um dos adversários do prefeito nas eleições do ano que vem.

Ao ac24horas, Mazinho confirmou a história, mas não quis falar em valores. “Eu não gostaria de falar sobre isso, já que é uma coisa entre eu e ele. O Gedeon continua meu amigo, por isso eu não quero entrar nesse mérito não”, disse.

Os outros prováveis candidatos devem ser Tavares (PMDB), Regiane (PT), o vereador Camilo (PSB) e também vereador Mineirinho (PSL).