Tomaram o pirulito da boca da oposição

O bloco da oposição, formado pelos deputados Jenilson Lopes (PSB), Edvaldo Magalhães (PCdoB), Daniel Zen (PT) e Roberto Duarte (MDB) e com a ajuda do presidente do PT, Cesário Braga (PT), que formavam ontem a “tropa de choque” contra o projeto da Previdência do governo está comemorando uma vitória que não existiu. O fato de não votar a matéria ontem, para os que não acompanham os bastidores, foi uma estratégia inteligente do presidente da ALEAC, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS), afinada num consenso com a base do governo. Abriram espaço de uma sessão inteira para a discussão do projeto, visando quebrar a espinha dorsal do discurso da oposição de que o projeto seria votado sem conhecimento das categorias que representam os servidores do Estado. O adiamento ficou longe de ser uma conquista dos oposicionistas. O certo é que está decidido pela base governista na ALEAC que o projeto vai agora para a pauta de votação. E restará o protesto dos que são contra. Em uma reunião ontem depois de todos os acontecimentos a definição de se votar hoje está deliberada. Os deputados que apoiam o Gladson são majoritários para dar uma ampla vitória ao governo. A oposição pode emplacar no máximo cinco dos 24 votos da ALEAC.

AMPLA MAIORIA

É jogo de cena a afirmação do “Rei da Lábia” – deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), de que existem defecções de quatro deputados da base de não votar a favor. O único que manifestou desconforto devido á diretriz do seu partido foi o deputado Tchê (PDT), mas acabará votando.

PENSA QUE ENROLA

Um deputado da base do governo fez ontem um comentário jocoso sobre o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB): “Crica, ele pensa que leva a gente no papo, mas sua ladainha entra por um ouvido e sai no outro. “Vamos bem votar contra para encher sua bola”, disse com ironia.

NÃO SE VIU A VALENTIA

O governo passado subiu o desconto previdenciário e não se viu nenhum deputado da época protestando com microfone em punho. Na ocasião, o hoje ativo deputado Jenilson Lopes (PSB) não fez o carnaval que fez no protesto de ontem. E olhe que agora não haverá novo aumento.

OBSERVAÇÃO DE BASTIDORES

Em toda a confusão que se formou ontem na ALEAC, deu para fazer uma observação de bastidores, pela primeira vez desde o início da administração Gladson Cameli a base do governo não está titubeante na tomada de posição em votar matéria polêmica, ficou coesa.

PULOU A FOGUEIRA

O deputado Fagner Calegário (PR) pulou a fogueira da acusação de compra de votos que respondia no Tribunal Regional Eleitoral, sendo absolvido. Comemorou muito o livramento.

COMENTÁRIO DE BASTIDOR

Estava ao lado de dois deputados da base do governo quando passou com ar de zangado o deputado Roberto Duarte (MDB), da “tropa de choque da oposição”: “o Duarte está muito enganado com a cor da chita, ao pensar que este pessoal vai votar nele para prefeito”.

INFORMAÇÃO SEGURA

Este BLOG tem informação segura de que o deputado Jenilson Lopes (PSB) vai assumir a presidência do diretório municipal para comandar a eleição. Segundo a fonte, Jenilson pretende fazer uma engenharia para dar à candidatura da Socorro perfil do novo e moderno.

NÃO VOU ME ADMIRAR

Caso a Socorro Neri decida sair para a reeleição não vou me admirar nem um pouco se a sua chapa não tiver ninguém do PT ou PCdoB como vice, com a indicação sendo de outro partido.

NADA DECIDIDO

Tudo que se comentar no momento como se dará uma composição de aliados numa hipotética chapa de apoio à reeleição da prefeita Socorro Neri, fica no campo das naturais especulações políticas, mesmo porque ela tem se fechado em copas. Oficial, só quando ela se pronunciar.,

PEGANDO VENTO

As denúncias de abuso contra moradores da Reserva “Chico Mendes” levaram a deputada federal Vanda Milani (SD) a propor uma Audiência Pública ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para apurar denúncias feitas por colonos contra os fiscais do ICMBIO.

DIREITO ADQUIRIDO

Vanda Milani defende que os moradores da Reserva antes da sua demarcação tenham os seus direitos adquiridos e não possam ser enquadrados dentro da legislação criada para a RESEX.

PAUTA DA BANCADA FEDERAL

A pauta proposta foi endossada pelos senadores Sérgio Petecão (PSD), Mailza Gomes (PROGRESSISTAS), Márcio Bittar (MDB),Jesus Sérgio (PDT), deputados Alan Rick (DEM), Mara Rocha (PSDB).

RÉGUA DA LEALDADE

Conversei ontem com uma fonte importante do governo e este disse ao BLOG DO CRICA de que, está será a grande oportunidade para se saber de uma vez por toda na base governista na ALEAC, quem é leal ao governador Gladson Cameli e os que querem só participar do poder sem os ônus

MOTE QUE QUERIAM

O movimento não nasceu de um partido político, mas de sindicalistas. Mas no momento em que o presidente do PT, Cesário Braga, apareceu em todos os confrontos, forçando a sua entrada no plenário, deu aos deputados do governo o mote de dizer ser “coisa do PT”.

NÃO É MILITANTE COMUM

O Cesário Braga sempre foi um militante da linha de frente do PT, em todos os movimentos em que o partido participou. Mas esqueceu de que, ele é hoje o presidente de um partido grande como o PT, e que por isso jamais deveria atuar como se fosse um membro radical.

NÃO VEJO COMO NADA ANORMAL

O fato dos sindicalistas terem ido á ALEAC protestar contra o projeto do governo acho extremamente natural, estavam defendendo o que acham que pode prejudicar as suas carreiras. Isso não obriga a que os deputados tenham que ouvir seus apelos e votar contra.

MUITO PONDERADA

Ao contrário de alas radicais que não queriam o diálogo, mas a retirada do projeto de pauta, a presidente do SINTEAC, Rosana Nascimento, defendeu os seus argumentos na tribuna de uma maneira polida, colocando os seus pontos de visto. Democracia é ouvir os lados diversos.

ABRINDO O JOGO

Deixando de lado os momentos mais tensos do dia de ontem na ALEAC, a explanação do diretor do ACREPREVIDÊNCIA, Francisco Assis, com todos os detalhes da caótica situação financeira do órgão foi o ponto alto dos debates, não deixou dúvida: se mudanças não acontecerem vai chegar a hora do governo não ter como pagar pensionistas e aposentados.

QUESTÃO É TÉCNICA

Nenhuma discussão sobre o ACREPREVIDÊNCIA pode ser travada no campo político, porque o problema é técnico. Foi exatamente por no passado ter acontecido ingerência política nos seus recursos é que órgão é hoje deficitário. Por isso só resta ao governo propor mudanças.

PESQUISA EM CAMPO

Pesquisadores da FIOCRUZ estão no Parque Ambiental do Chandless para estudar doenças em pequenos mamíferos e que possa ser transmitidas ao ser humano. O secretário do Meio Ambiente, Israel Milani, esteve no local para reforçar o apoio da SEMA ao projeto de investigação zoológica e epidemiológica.

VAMOS VER A PRÁTICA

Com a saída do Coronel Ezequiel Bino do comando da PM, se for mesmo para o seu lugar o coronel Ulysses Araújo, este terá a oportunidade de provar na prática as promessas feitas na sua campanha ao governo de que tinha como resolver os problemas da violência, principalmente, na capital. Ulysses foi um crítico duro à fracassada ação do governo passado.

SUCESSÃO DE DERROTAS

Com o anúncio feito pelo vice-governador Rocha de que a ex-prefeita Toinha Vieira, será candidata a prefeita de Sena Madureira é um sinal claro de que o deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) não vai para a disputa. O seu foco sempre foi ser deputado federal.

SUCESSÃO DE DERROTAS

Toinha vem de uma sucessão de derrotas nas últimas eleições. É uma mulher respeitável, mas perdeu muito da liderança que tinha, quando chegou a ser uma prefeita bem avaliada em Sena Madureira.

CANDIDATO A VEREADOR

O PTB está montando uma chapa competitiva para disputar vagas de vereador na Câmara Municipal de Rio Branco. Entre eles estará o bem conceituado Dr. Jeferson, primeiro suplente de deputado estadual e que já foi primeiro suplente de vereador na capital. É de qualidade.

FRASE DO DIA

“Não há nada que proporcione maior vantagem a uma pessoa do que permanecer sempre calma e serena diante de todas as circunstâncias”. Thomas Jefferson, ex-presidente dos EUA.