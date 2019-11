Políticos comentam decisão que pode liberar Lula da prisão

Poucas horas após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a prisão em 2ª instância, inúmeros acreanos passaram a comentar na web o julgamento que pode tirar 13 presos da Operação Lava Jato no Paraná, um deles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pode ser beneficiado com pena em regime aberto.

O vice-governador do Acre Major Rocha, que fez denúncia contra Lula no Congresso, classificou a decisão como uma “vergonha”. “Depois da decisão do STJ sobre a prisão após o julgamento em 2° grau mais de 5 mil condenados estão em festa”, escreveu Rocha em rede social.

Segundo o vice, “quem não tem o que comemorar são as pessoas de bem, que pagam seus impostos e que apostaram no fim da impunidade”. Ele também citou retrocesso no resultado do julgamento e que “temos que continuar lutando para acabar com a impunidade”.

O deputado Federal Alan Rick disse que “o povo brasileiro está perplexo com a decisão do Supremo de acabar com a prisão em segunda instância. Perde a justiça, perde o Brasil”.

Já a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, comentou que “o veredito da Justiça precisa ser respeitado. Na democracia funciona assim”. Ainda assim, Marina destacou que sempre se posicionou a favor da possibilidade de prisão em segunda instância.