Policiais da ROTAM de Cruzeiro do Sul são capacitados para o uso de armas não letais em operações

Começou oficialmente nesta quinta-feira, 7, com o serviço de topografia, a ação do governo do Estado na abertura da BR-364 sentido Mâncio Lima à Pucallpa, no Peru.

A equipe liderada pelo coordenador do Grupo de Trabalho da Integração, Francimar Cavalcante, entrou 40 km na floresta na direção Mâncio Lima/Peru . Foi até a proximidade do Rio Azul, que já fica na divisa com o Parque Nacional da Serra do Divisor.

Francimar, que é ligado ao gabinete do vice-governador Major Rocha, explica que o estado da trilha, aberta pelo exército há décadas, que delimita o eixo da rodovia e vai facilitar o trabalho inicial, que é o de levantamento botânico. “O trabalho que levaria 60 dias, poderemos fazer em 20”, cita.

Ele explica que já foi solicitada uma autorização ao chefe do Parque para seguir o serviço dentro da Unidade de Conservação. O governo, em seguida, abrirá um ramal.

Além de Francimar Cavalcante, foram na trilha representantes da Prefeitura de Mâncio Lima, da Associação Comercial Empresarial de Cruzeiro do Sul, Jairo Correa; representante da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Idelcleide Cordeiro, e do deputado Luiz Gonzaga.

Reunião de Negócios

Enquanto a estrada é feita, a integração econômica entre o Juruá e a região de Pucallpa será via aérea, com voos previstos ainda para este ano.

Cavalcante destaca que no dia 19 de novembro , haverá uma Reunião de Negócios em Cruzeiro do Sul com empresário peruanos, Associações Comerciais do Juruá, de Rio Branco e com a presença do presidente da Federação das indústrias, Adriano Silva.

Foram convidados os governadores dos Departamentos de Ucayali, de Madre de Dios, presidente da Câmara de Comércio de Ucayali e o Consul peruano. “Junto com parceiros, atuamos em todas as frentes da interligação fronteiriça e vamos avançar na ligação aérea, viária e ferroviária como afirmou o presidente Bolsonaro”, concluiu Francimar.