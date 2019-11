Petistas do Acre planejam festa para comemorar soltura de Lula

Unir o útil ao agradável. Assim pensam os filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre durante evento que vai ocorrer nesta sexta-feira (8). Está marcada para as 17 horas de hoje a posse da nova direção municipal do PT de Rio Branco. Tendo em vista a provável soltura do ex-presidente Lula, os petistas também planejam emendar a festa e comemorar a liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva, após 19 meses de prisão.

A celebração está prevista para ocorrer na sede do PT, situada no bairro Morada do Sol, na capital acreana. “Na verdade, o mais importante para nós foi a decisão do STF de cumprir a constituição e assegurar a ampla defesa e a presunção da inocência”, disse o presidente do PT no Acre, Cesário Campelo, ao ac24horas.

Para o partido local, Lula é um preso político. “Queremos um estado democrático com respeito às instituições”, ressalta Cesário. Uma queima de fogos já foi lançada pelos apoiadores na sede do PT na tarde desta sexta.

Entenda

A Justiça Federal em Curitiba determinou na tarde desta sexta a soltura do ex-presidente Lula, que está preso desde 7 de abril do ano passado, na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba, pela condenação no caso do triplex do Guarujá (SP), um dos processos da Operação Lava Jato.

A decisão é do juiz Danilo Pereira Júnior, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que derrubou a validade da execução provisória de condenações criminais, conhecida como prisão após a segunda instância. O mandado de soltura foi encaminhado para a PF. A expectativa é de que Lula deixe a prisão ainda hoje.