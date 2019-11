Músicas e lendas com o maluco beleza do Acre, Clenílson Batista, no Boa Conversa

Com mais de 4 décadas dedicadas a música, o Boa Conversa conta um pouco da história de uma das figuras mais emblemáticas da cultura acreana. Em um papo para lá de interessante, Batista contas histórias do Casarão, nos bons tempos da nossa música, até suas lendas amazônicas, onde ele afirmam que estamos vivendo a era de Aquário, Clenílson fala da gravação de seu primeiro CD. Curta uma Boa Conversa com o maluco beleza do Acre.

