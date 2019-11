Mulher vítima de AVC não faz exame por falta de médico para acompanhá-la em ambulância

A deputada estadual Meire Serafim (MDB) é também a vice- presidente estadual do MDB Mulher, que realiza ações de incentivo a participação da mulher na política acreana. Nesse final de semana, a parlamentar e outras mulheres políticas realizaram a primeira convenção estadual do MDB Mulher, no município de Cruzeiro do Sul.

Meire afirma ter sido um momento único e memorável. “Foi a primeira convenção estadual do nosso MDB Mulher do estado, marcada pela presença da querida Fátima Pelaes, que é a Presidente Nacional do MDB Mulher. Uma honra para todas nós”, disse a deputada.

Serafim agradeceu a presidente estadual do MDB Mulher no Acre, a também parlamentar Antônia Sales pela confiança e parceria no projeto. “Fico imensamente feliz e grata por representar a força da mulher. Fico ainda mais feliz por cada ato de filiação, principalmente por ver que nós, mulheres, estamos nos colocando à disposição para ajudar na transformação da nossa cidade, estado e país”, destacou.

Quem também esteve no evento foi a deputada federal Jéssica Sales. No evento, as parlamentares se surpreenderam com a participação expressiva da comunidade local. “A política é um caminho de transformação. Nosso MDB Mulher segue ainda mais fortalecido. Essa corrente precisa continuar. Que possamos incentivar outras mulheres. Vamos nos ajudar, vamos trilhar esse caminho juntas. Você vem comigo, Mulher?”, conclamou Meire Serafim.