Lula livre, e agora? Isto e muito mais dos bastidores da política acreana

Com uma arrecadação menor que a esperada, em razão de apenas dois dos quatro blocos terem sido arrematados, a rodada de licitações dos excedentes da cessão onerosa do Pré-Sal ocorreu na manhã desta quarta-feira, 6 de novembro.

Ainda que os R$ 69,960 bilhões em bônus de assinatura ofertados não tenham correspondido aos R$ 106,56 bilhões estimados, em valores, foi o maior leilão do setor de petróleo já realizado no mundo. Na soma, os municípios do Acre irão receber R$ 28.421.781,21 uma queda importante em relação ao esperado.

Os dois blocos arrematados receberam ofertas mínimas. A Confederação Nacional de Municípios (CNM), que articulou no Congresso Nacional e com o governo federal nos últimos meses para divisão do montante com entes estaduais e municipais, destaca que serão R$ 5,3 bilhões para os 5.568 Municípios brasileiros, 15% do total.

Veja quanto município acreano já garantiu com o Pré-Sal: