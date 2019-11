Justiça do Trabalho promove acordo em 41 processos, em Rio Branco

Uma ação dos Policiais Militares do 1° Batalhão resultou na prisão do foragido da justiça e membro da facção Bonde do 13, Delmir Alves de Jesus Cruz, de 29 anos, por ter quebrado o seu benefício, cortando a tornozeleira eletrônica e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu no km 5 do Ramal Barro Alto, na Estrada Transacreana, na área rural de Rio Branco.

A polícia recebeu uma denúncia via Ciosp de que havia um homem com uma arma de fogo caminhando no ramal. A guarnição se deslocou até região e encontrou Delmir em posse de uma espingarda calibre 20 com duas munições.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o foragido foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Delmir informou a reportagem do ac24horas que cortou a tornozeleira eletrônica há 22 dias e estava indo para uma colônia com a espingarda.