Fundação Hospitalar é condenada a realizar cirurgia de catarata em idosa que espera desde 2016

O ministro Ricardo Sales suspendeu no início da noite desta quarta-feira (6) em Brasília, as ações do Instituto Chico Mendes na Reserva Extrativista Chico Mendes, em Xapuri. A decisão aconteceu durante reunião com a bancada federal do Acre e representantes de produtores da região. A deputada Vanda Milani (SD) propôs uma audiência pública na busca de soluções para o histórico de conflitos na região.

Cumprindo determinações do decreto de garantia da Lei e da Ordem assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, técnicos do ICMBio e o Exército Brasileiro, há duas semanas, executaram ações contra o desmatamento ilegal e queimadas dentro da Reserva Extrativista. O instituto foi acusado de cometer abuso contra os moradores.

A formalização de tudo que aconteceu na ação do órgão dentro da reserva será com a elaboração de um relatório conjunto entre senadores, deputados, vereadores e produtores, documento que será entregue ao presidente do ICMBio, Cel. Romero Cerqueira.

“É preciso que os interessados no fim dos abusos cometidos atuem num esforço conjunto para alinhar devidamente o interesse comum”, disse a deputada Vanda Milani.

O pedido de uma audiência pública foi acatado por todos os senadores e deputados federais da bancada do Acre que participaram da reunião. A audiência acontecerá dentro da reserva com a presença de todas as instituições ligadas ao meio ambiente, entre elas, o Ministério Público Federal.

Ainda de acordo a deputada Vanda é preciso analisar os limites ocupados e titulados antes da demarcação da reserva para a proposta de lei de novas demarcações,

“É preciso compensar por áreas devolutas ou do estado para recompor a totalidade territorial”, acrescentou a deputada.

As decisões foram comemoradas pelo vereador Gessi Nascimento e produtores rurais que representaram a comunidade.