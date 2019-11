Concurso do TJAC: prova prática de sentença está disponível e já pode ser visualizada

Um mutirão realizado pelo Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) no bairro Universitário, em Rio Branco, encerra nesta sexta-feira, dia 8. O serviço é para que os moradores possam regularizar os débitos junto ao órgão e fazer a atualização cadastral. O mutirão está montado na Escola Alcimar Nunes Leitão, desde essa quinta (7).

O objetivo é facilitar o acesso do cliente com os serviços do Depasa, sem ser necessário se deslocar até a OCA, no centro da cidade. O programa Regularize permite que o usuário com contas em atraso possa parcelar sua dívida em até 60 vezes. O desconto sobre juros e multas pode chegar a 95%.

É necessário atualizar os dados cadastrais para aderir ao programa e acessar as condições especiais do Regularize. Para solicitar adesão, o usuário deve ter documentos pessoais em mãos e informar o número de matrícula no Depasa.

Usuários inscritos em programas sociais, como Bolsa Família, terão ainda a oportunidade de acessar a tarifa social, que beneficia famílias de baixa renda.