A trilha do futuro!

O sonho acalentado por tantas gerações de ver o Acre integrado ao Peru e demais países da América Central e Caribe pode estar mais perto de ser realizado do que se imagina. A proposta para a construção da rodovia ligando Cruzeiro do Sul a Pucallpa e Lima (capital do Peru) foi abraçada pelo governo brasileiro e peruano. “Pode ser um pequeno passo para o Acre, mas para o Brasil será um grande passo”, afirmou deputado Luís Gonzaga (PSDB), que essa semana, em parceria com a prefeitura de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, enviou uma equipe para percorrer a trilha construída pelo Exército Brasileiro ligando os dois países. O objetivo é colher as primeiras impressões sobre a topografia e o impacto ambiental.

Por dois dias a equipe formada pelo coordenador do grupo de trabalho, Francimar Cavalcante, a chefe de Gabinete do prefeito Ilderlei Cordeiro, Idelcleide Cordeiro, o chefe de Gabinete do deputado Luís Gonzaga, Gledson Pereira, o topógrafo Arguirdes Gurgel, representante da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, Jairo Correia, percorreram 40 quilômetros da trilha em motociclos avaliando a situação. “Viemos aqui para colher as primeiras informações, fazer um raio x e traçar um diagnóstico para trabalhar com responsabilidade a licença ambiental”, esclareceu Gledson. De acordo com Idelcleide, a prefeitura de Cruzeiro do Sul está empenhada nesse projeto, que pode representar a redenção econômica para o Juruá, mas também para todo Estado do Acre.

. China, Brasil e Peru são parceiros!

. O governo Chinês é um dos maiores interessados na construção da rodovia e ferrovia ligando o Brasil aos portos do Pacífico.

. Além de favorecer a exportação de produtos brasileiros, já que a China é o mais comprador, o transporte será encurtado e barateado.

. Atualmente, segundo explicou Gledson Pereira, o canal do Panamá (controlado pelos americanos) é a única passagem segura para os navios chineses com produtos que saem dos Portos de Santos, Paranaguá e Recife. Com a estrada financiada pelo governo da China, eles, o Brasil e o Peru saem ganhando.

. “América Central, Caribe e EUA se abrem para o Acre e o Brasil”, diz Gonzaga.

. A estrada ligando o Acre a Lima também vai conectar o Estado as demais rodovias que ligam toda América Central, Caribe México e Estados Unidos.

. “Porém, o que considero mais importante é um mercado consumidor gigante que se abre para os produtos que poderemos produzir nessa terra abençoada que é o Acre”, afirma o deputado Luís Gonzaga, um dos idealizadores do novo movimento de integração. Segundo ele, esse é um antigo sonho dos políticos e do povo acreano que precisa ser realizado.

. Para o parlamentar tucano, é preciso pensar grande, sair da mesmice, da economia do contracheque e do pires na mão em Brasília.

. “Se nós não lutarmos por essa rodovia ninguém virá nos ajudar. Ele destacou o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PSL), do governador Gladson Cameli (Progressista) e da bancada federal Acreana.

. “O vice-governador major Rocha e a deputada Mara têm sido grandes parceiros, bem como todos os prefeitos do Acre, especialmente do Vale do Juruá”.

. Quer dizer que os segurança da Assembleia encontraram armas brancas nas bolsas dos manifestantes.

. Por que a demora em divulgar?

. O presidente Jair Bolsonaro fez escola no Acrre; manifestantes partiram para cima de jornalistas porque não fazerem o papel que os assessores de imprensa dos Sindicatos debveria fazer.

. Não somos servidores públicos, muito menos sindicalistas da administração estadual.

. Os deputados de oposição tocam fogo no roçado, mas precisam lembrar de fazer o aceiro!!

. Ataques à imprensa é por conta do presidente Bolsonaro, filhos e seu governo!

. Democracia é via de duas mãos!

. Bom dia!