1º repasse do FPM de novembro cai nesta sexta-feira (8) na conta das prefeituras do Acre

O Diário Oficial do Acre publica em sua edição desta quinta-feira, 7, uma justa homenagem a Raimundinho do Cavaco, músico acreano, assassinado por engano, em maio deste ano, quando comprava um churrasquinho na região do Recanto dos Buritis.

O espaço Senadinho, localizado no centro de Rio Branco, local onde o artista se apresentou por vários anos, vai oficialmente se chamar “Raimundo Nonato da Conceição”.

A justa homenagem foi publicada por meio de um decreto no Diário Oficial desta quinta-feira, 7, assinado pelo governador Gladson Cameli.