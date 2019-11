Sindicatos resolvem negociar com o governo PEC da reforma da Previdência

Sindicalista e servidores acampados na Assembleia Legislativa desde ontem resolveram iniciar as negociações com o governo do Estado para fazer alterações através de emendas na PEC da reforma da previdência como fizeram o Sindicato dos Delegados e demais áreas de Segurança Pública. Os mais de dez Sindicatos que representam as categorias do serviço público estadual pretendem elaborar uma carta de intenções a ser protocolada no Gabinete Civil e na Assembleia Legislativa. A informação é da presidente da CUT e do Sinteac, professora Rosana Nascimento.

Segundo ela, a carta a ser enviada aos deputados e ao governo está sendo construída por todos os envolvidos na manifestação que impediu a votação e aprovação da PEC em caráter de urgência urgentíssima. Porém, assegurou que na terça feira sindicalistas e servidores estarão mobilizados para impedir qualquer tentativa de votação em a anuência das categorias. Para ela, o mais importante é manter o diálogo e assegurar conquistas.